Opfer lag verletzt auf der Straße Berliner Polizei nimmt nach Tötungsdelikt weiteren Tatverdächtigen fest

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Berlin-Mitte hat die Polizei am Dienstag einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, war der 52-Jährige zuvor mit Haftbefehl gesucht worden.

Auch die zwei Männer, die bereits am Morgen des Tattages festgenommen worden waren, wurden inzwischen identifiziert. Sie sind 30 und 37 Jahre alt. Alle drei Verdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt.

Das 50-jährige Opfer war am 18. Januar mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Brüsseler Straße aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb der Mann später. Der Tat sei möglicherweise ein Streit vorausgegangen, hieß es zunächst. (Tsp)