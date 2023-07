Opfer verfolgt Täter durch Berlin Vier Männer rauben 48-Jährigen aus und bedrohen ihn mit Schusswaffe

Vier Männer haben in Berlin-Mitte den Inhaber eines Lottogeschäfts mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der 48-Jährige war am Sonntag gegen 2.00 Uhr mit den Tageseinnahmen auf der Exerzierstraße im Ortsteil Wedding unterwegs, als die Räuber ihn bedrohten und das Geld abnahmen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sollen die Männer mit der Beute in ein Mietfahrzeug gestiegen und geflüchtet sein. Mit einem Zeugen verfolgte der 48-Jährige die Täter und alarmierte gleichzeitig die Polizei.

Den Angaben zufolge stoppten Polizisten das Fluchtauto auf der A100 in Höhe Auffahrt Siemensdamm. Zwei der mutmaßlichen Räuber im Alter von 20 und 22 Jahren wurden festgenommen, den anderen beiden Tatverdächtigen gelang die Flucht. Nach Angaben einer Sprecherin soll ein Teil des zuvor gestohlenen Geldes aufgefunden worden sein. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)