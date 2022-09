Pankow greift in Welterbesiedlung durch Guerrilla-Bäume verschwinden nächste Woche

Die berühmten Guerrilla-Bäume werden nächste Woche aus der Weltkulturerbesiedlung Carl Legien in Prenzlauer Berg verschwinden. Das berichtet Carel Mohn. Er gehört der Initiative „Der grüne Carl“ an, die eigenmächtig zwei junge Rotdorne in die Vorgärten der Gubitzstraße pflanzte. Diese sollen aus Gründen des Denkmalschutzes verschwinden, um den baumlosen Ursprungszustand der Siedlung wiederherzustellen. Zu diesem Zweck wurden in der Vergangenheit zahlreiche Robinien in den Vorgärten gefällt.

