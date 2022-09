Parkplätze zählen Wie viel öffentlicher Stadtraum ist für stehende Fahrzeuge reserviert?

Sonntag, 11 Uhr, am Viktoria-Luise-Platz im Bayrischen Viertel: Der Wind jault in den Blätterkronen, auf Menschenhöhe trägt er das kalte Spritzwasser des Springbrunnens ins Gesicht. Die Temperatur schafft es gerade über die 10-Grad-Marke. Es ist nicht gerade Spaziergehwetter, doch das hält „Parkplatz Transform“ nicht von ihrer Mission ab: Sie wollen den Parkraum Berlins kartieren. Wie viel Stellraum für Fahrzeuge die Stadt hat, wissen selbst die Verwaltungen nicht. Also nimmt es die Initiative in die Hand – vor Ort und händisch.

