Pessach-Aktion an Berlins Wittenbergplatz Gedeckter Tisch für die Hamas-Geiseln

Vor dem 200. Tag der Entführung israelischer Geiseln durch die Terrororganisation Hamas ist in Berlin an deren Schicksal erinnert worden. Zwölf leere Stühle wurden am Dienstag auf dem Wittenbergplatz in Gedenken an jene Menschen aufgebaut, die nicht am Pessachfest mit ihren Familien teilnehmen können. „Niemand weiß, was mit den Menschen passiert ist“, sagte Amit Friedman, der die Aktion organisiert hat, der Nachrichtenagentur dpa.