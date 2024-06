Pferderennen meets Europawahl Hüte und Politik auf der Rennbahn Hoppegarten

Was die Fotografen am Sonntag in Hoppegarten an den Rand der Verzweiflung brachte, bringt die Faszination dieser Rennbahn auf den Punkt: Den Wettlauf um die größte Aufmerksamkeit macht hier nicht zwangsläufig, wer aus dem besten Stall kommt. Wie bei jeder demokratischen Wahl hat hier jeder die gleichen Chancen zu gewinnen.