Plakate eingeritzt und von der Wand gerissen Antisemitismus-Ausstellung im Haus der Wannsee-Konferenz beschädigt

In der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz ist eine Antisemitismus-Ausstellung beschädigt worden. Betroffen sei die Sonderausstellung „Skandal oder Normalität? Antisemitismus in Deutschland 90 Jahre nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten“, wie die Gedenkstätte am Mittwoch mitteilte.