Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) korrigierte am Dienstag die Zahl der künftig benötigten Schulplätze überraschend nach unten. Noch Anfang August kursierten Berechnungen der Bildungsverwaltung, wonach für das Schuljahr 2021/22 bis zu 26.000 Schulplätze fehlen sollten. Jetzt sprach die Bildungssenatorin von nur knapp 10.000 fehlenden Plätzen. Davon entfielen 5859 auf Grundschulplätze, knapp 3000 auf Sekundarschulen und 683 auf Gymnasien, so Scheeres.

Scheeres räumte Fehler in der Kommunikation ein, in dem Bericht der Bildungsverwaltung von Mai habe sie nicht ausreichend dargestellt, dass es sich bei den veröffentlichten Zahlen um Maximalprognosen handelt. Außerdem hätte sie versäumt, die Daten zu erläutern. Dass durch die extrem hohe Zahl an fehlenden Schulplätzen eine solche Unruhe entstanden sei, tue ihr leid.

Trotz niedrigerer Zahlen bleibe der Ausbau der Schulplatzkapazitäten eine große Herausforderung, schließlich sind auch nach der korrigierten Fassung knapp 10.000 Schüler ohne Schulplatz.