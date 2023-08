Plötzlich mit Feuerwerkskörpern beworfen Jugendliche von Gruppe angegriffen und homophob beleidigt

In Berlin-Mitte ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mit homophobem Hintergrund. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen sich eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger gegen 18.50 Uhr in der Schillingstraße aufgehalten haben, als sie aus einer Gruppe heraus homophob beleidigt und bedroht wurden.

Um einer Auseinandersetzung zu entgehen, sollen die beiden in die Holzmarktstraße weitergelaufen sein. Die Gruppe habe sie verfolgt und plötzlich mit Feuerwerkskörpern beworfen. Der 18-Jährige soll zudem mit einem Faustschlag attackiert worden sein. Er konnte diesem jedoch ausweichen. Als die 15-Jährige und ihr Begleiter in einem Wohnhaus Schutz suchten, flüchtete die Gruppe unerkannt. Sowohl die 15-Jährige als auch der 18-Jährige blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. (Apf)