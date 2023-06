Polizei Berlin bittet um Hinweise Einbrecher kundschaften Opfer mit Klebefäden an Wohnungstüren aus

Seit Ende 2022 ist es in Berlin mehrfach zu Einbrüchen gekommen, bei denen sich die Täter mithilfe von Säure Zutritt zu Wohnungen verschafft haben. Betroffen waren meist mehrgeschossige Mietshäuser. Nun bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, haben die bislang unbekannten Täter nach bisherigen Erkenntnissen eine besondere Taktik, um herauszufinden, ob sich die Bewohner in der Wohnung befinden. Den Angaben nach bringen sie vor der Tat spinnwebenartige Klebefäden an der Außenseite der Wohnungstür an.

Diese Fäden würden zwischen Tür und Türrahmen installiert und seien mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen, sondern erst unter Taschenlampenlicht sichtbar, teilte die Polizei mit. Die Klebeansätze an Tür und Türrahmen seien als „rundlicher Klecks“ wahrzunehmen.

Die Berliner Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer entsprechende Beobachtungen an seiner eigenen Tür oder in seinem Umfeld macht, soll sich bei der Polizei melden. Dafür kann entweder der Notruf (110) gewählt oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufgesucht werden. (Tsp)