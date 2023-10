Polizei bittet um Mithilfe aus Berlin Die 13-jährige Zoe G. aus Chemnitz ist verschwunden

Am Sonnabend hat Zoe G. die Wohnung ihrer Eltern in Olbernhau (Sachsen) verlassen. Seither ist unklar, wo sie sich aufhält. Die Polizei Chemnitz bittet um Hinweise aus Berlin.

Die 13-Jährige ist 1,80 Meter groß und schlank. Ihre Haare sind blond, glatt und lang. Als sie verschwand, trug Zoe G. eine kakifarbene Hose, einen weißen Pullover und darüber eine schwarze Weste.

Die Polizei hält es für möglich, dass Zoe G. in Chemnitz, Freiberg oder Berlin unterwegs ist. So hofft sie auf Hinweise, wenn Zoe G. zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter Telefon 03735 606-0 entgegen – aber auch jede andere Polizeidienststelle. (Tsp)