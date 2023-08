Polizei ermittelt den Unfallhergang 18-Jährige in Berlin-Friedrichshain von zwei Motorradfahrern erfasst und schwer verletzt

Eine 18-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Friedrichshain von zwei Motorrädern erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhren am Samstagabend ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad und hinter ihm eine 22-jährige Motorradfahrerin auf der Mühlenstraße. Die 18-Jährige soll dann auf die Straße getreten sein und zunächst von dem Außenspiegel des voranfahrenden Motorrads erfasst worden sein. Dadurch sei sie zu Boden gestürzt. Daraufhin fuhr die 22-Jährige den Angaben zufolge mit ihrem Motorrad über ein Bein der 18-Jährigen und stürzte ebenfalls.

Die Fußgängerin erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 22-jährige Fahrerin klagte den Angaben zufolge über Schmerzen am Kopf und im Bereich des Beckens. Sie wurde im Krankenhaus ambulant versorgt. Der 21-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an. (dpa)