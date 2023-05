Polizei ermittelt nach brutalem Angriff Unbekannter attackiert 19-Jährigen in Berlin-Köpenick und flüchtet

In der Nacht zu Freitag wurde ein 19-jähriger Mann in Berlin-Köpenick von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 23.40 Uhr in einer Grünanlage in der Kirchstraße. In einer Tram der Linie 27 war es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer dreiköpfigen Gruppe gekommen.

Nachdem das Trio wenige Minuten später an der Haltestelle Freiheit ausgestiegen war und sich zu der Grünanlage in der Kirchstraße begeben hatte, folgten ihnen die beiden männlichen Personen aus der anderen Gruppe. Als der 19-Jährige aus dem Trio die zwei Männer zur Rede stellen wollte, holte einer der beiden Angreifer mit einem unbekannten Gegenstand zu Stichbewegungen aus und verletzte den jungen Mann schwer an beiden Armen.

Die zwei Männer flüchteten anschließend in Richtung der Altstadt von Köpenick. Der verletzte 19-Jährige wurde nach einer Erstversorgung von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Seine beiden 18-jährigen Begleiter blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen. (Tsp)