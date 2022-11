Polizei geht von Totschlag aus 57-Jähriger leblos in Wohnung in Berlin-Mitte gefunden

Ein 57 Jahre alter Mieter ist tot in seiner Wohnung an der Rostocker Straße in Berlin-Mitte gefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Den Angaben nach deuten die Umstände auf ein Fremdverschulden hin. Die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts des vollendeten Totschlags. Weitere Informationen lagen am Morgen noch nicht vor. (Tsp)

