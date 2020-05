Am Mittwochnachmittag hat ein 24-Jähriger in Lichtenberg eine Polizistin und einen Polizisten zum Teil schwer verletzt.

Kurz vor 13 Uhr hielt der 24-Jährige einen Einsatzwagen an der Kreuzung Eldenaer Straße/Hermann-Blankenstein-Straße an und erklärte der Besatzung, einer Polizeimeisterin und einem Polizeioberkommissar, dass er glaubt verfolgt zu werden. Zudem soll er, wie der Mann sagte, seine vermeintlichen Verfolger mit seinem Auto abzuschütteln versucht haben und dabei mehrere rote Ampeln missachtet sowie auf der Gegenfahrbahn gefahren sein.

Auf die Polizeibeamten machte er einen verwirrten Eindruck, weswegen sei einen Atemalkohol- und einen Uriontest bei dem 24-Jährigen durchführten. Der Urintest verlief positiv, sodass die Beamten ihn verdächtigten, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Daraufhin beabsichtigten die Polizisten eine Blutabnahme und nahmen den 24-Jährigen in Polizeigewahrsam.

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um die Polizei. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die Polizei gab an, dass sich während der Autofahrt der Gesundheitszustand des Mannes verschlechterte, so dass sie den Wagen an der Kreuzung Landsberger Allee/Vulkanstraße an den rechten Fahrbahnrand fuhr, um Rettungskräfte zu rufen. In diesem Moment gelang es dem Mann aus dem Funkwagen zu fliehen.

Kurz darauf gelang es der Polizist und dem Polizisten den 24-Jährigen einzuholen und zu Boden zu bringen. Als dieser sich wehrte, verletzte sich der Polizist an Bein und Schulter schwer und die Polizist ebenso an der Schulter. Erst mit Unterstützung dreier Passanten gelang es den 24-Jährigen zu fixieren, bis weitere Einsatzkräfte eintrafen, die den Mann festnahmen und in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus transportierten.

Mehr zum Thema 200 Menschen bei „Spaziergang“ in Pirna Angriff auf Polizei bei Protest gegen Corona-Regeln

Die verletzten Beamten wurden zur weitere Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verdachts auf Führen eines Autos unter Alkoholeinfluss verantworten. (Tsp)