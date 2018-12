In Lichtenberg wurden in der Nacht zu Mittwoch ein 31- und ein 28-jähriger Iraner rassistisch beleidigt und attackiert. Fünf Personen sollen ihnen an einer Bushaltestelle in der Weitlingstraße den Mittelfinger gezeigt und „Deutschland den Deutschen“ gerufen haben. Das teilte die Polizei mit. Eine Person aus der Gruppe soll den 31-Jährigen zudem geschubst und auf ihn eingetreten haben. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Der 31-Jährige erlitt eine Knieverletzung und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (Tsp)