Am Samstagabend in Mitte hat ein Unbekannter einen 36-jährigen Mann antisemitisch beleidigt. Danach flüchtete der Täter.

Zeugenaussagen zufolge befand sich der 36-Jährige gegen 21 Uhr an einer Haltestelle der Tramlinie M10 an der Wolliner Straße. An seiner Kleidung befanden sich Zizit, die Quasten, welche an den vier Enden eines jüdischen Gebetsmantels angebracht sind. Ein Unbekannter, der auch an der Haltestelle wartet, sprach den Mann an und fragte ihn zunächst, ob er Jude sei. Daraufhin soll er ihn sofort antisemitisch beleidigt haben.

Mehr zum Thema Erneut antisemitischer Angriff in Berlin Jüdischer Mann in Charlottenburg zu Boden gestoßen

Mehrere Zeugen bemerkten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Auch nach Absuche der Umgebung konnte der unbekannte Täter nicht gefunden werden. Die Ermittlungen zu dem Fall führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt. (Tsp)