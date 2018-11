Am Donnerstagabend verletzte sich ein Mann in Mitte bei einem Fahrradsturz schwer. Der 29-Jährige musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann um kurz nach 16 Uhr auf seinem Fahrrad in der Chausseestraße in Richtung Friedrichstraße. Hierbei geriet er mit seinem Vorderreifen in eine Schiene der Straßenbahn und stürzte.

Im September starb ein Fahrradfahrer bei einem ähnlichen Unfall: Ein 54-Jähriger geriet auf der Kastanienallee in die Schienen der Straßenbahn und wurde von einem entgegenkommenden Laster überrollt. (Tsp)