In Tegel hat sich am Montagabend gegen 19.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. An der Zufahrt zur Autobahn 111 an der Holzhauser Straße kollidierten ein Lkw und ein Fahrrad. Dabei wurde die Radfahrerin unter dem Lastwagen eingeklemmt. Kräfte des Technischen Dienstes der Berliner Feuerwehr konnten die Frau befreien. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Zwei junge Mädchen, die Zeugen des Unfalls wurden, werden von einem Notfallseelsorger betreut. Näheres zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht berichten. (Tsp)