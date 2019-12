Ein Wohnungsbrand im Steglitzer Ortsteil Lichterfelde hat die Feuerwehr den ganzen Tag beschäftigt, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. Bis zu einhundert Einsatzkräfte gleichzeitig versuchten das Feuer am Hindenburgdamm, Ecke Haydnstraße, nahe dem Benjamin-Franklin-Klinikum, zu löschen. Sie wurden um 9.30 Uhr alarmiert – der Einsatz dauerte sieben Stunden. Das Feuer im vierten Stock hatte außerdem auf das Dach und den Seitenflügel in der Haydnstraße übergegriffen.

[Alles über Steglitz-Zehlendorf erfahren Sie in unserem wöchentlichen Newsletter. Er erscheint jeden Donnerstag. hier geht's zum kostenlosen Abo: leute.tagesspiegel.de]

Brand am Hindenburgdamm. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Das machte die Löscharbeiten besonders kompliziert, sagte Kirstein, da die Dachkonstruktion verwinkelt und schwer zugänglich ist – Höhenretter waren Einsatz.

Das Haus musste geräumt werden: Die Feuerwehr rette vier Personen, drei davon aus der Brandwohnung, eine aus der Nachbarwohnung. Der Inhaber der Wohnung, ein Feuerwehrmann, ist mit Brandwunden in ein Krankenhaus gebracht worden.

Auch die Bewohner des Nachbarhauses in der Haydnstraße mussten in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt mussten 20 bis 30 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Um die Hausbewohner unterzubringen, hat die Berliner Polizei die BVG um Unterstützung gebeten. Diese stellte einen Doppeldecker-Bus der Linie M85 zur Verfügung, in dem sich die Menschen im Laufe des Nachmittags aufhielten.

Die Menschen aus dem Haus in der Haydnstraße konnten am Sonntagabend wieder in ihre Wohnungen. Wann die Bewohner des Hauses am Hindenburgdamm wieder zurück können, ist allerdings nicht klar. Bei den oberen Stockwerken könne es „Wochen dauern“. Alle Betroffenen hätten aber erstmal eine Unterkunft, sagt Kirstein. Viele seien bei Freunden und Verwandten unter gekommen, für andere hat das Bezirksamt einen Schlafplatz organisiert.

Auf Facebook wurde eine Gruppe für die betroffenen Hausbewohner gegründet. Leute bieten Essen, Schlafplätze und Kinderkleidung an.

Mehr zum Thema Feuerwehr rückt mehrfach aus Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg

Dass die Wohnung einem Feuerwehrmann gehört, hatte zuerst die „B.Z“ berichtet. Lötarbeiten seien der Grund für den Brand gewesen. (Tsp)