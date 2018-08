Ein verdächtiger Gegenstand sorgte am Flughafen Schönefeld am Dienstag an der Gepäckkontrolle für Aufmerksamkeit – bis sich herausstellte, dass es sich dabei um ein Sexspielzeug handelte. Das gesamte Terminal D musste geräumt werden. Nach Angaben der Bundespolizei mussten sowohl Reisende als auch Mitarbeiter den Bereich für etwa eine Stunde verlassen. Gegen 12 Uhr Mittag war die Sperrung am Flughafen wieder aufgehoben. (ldi)