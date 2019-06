Ein Imbisswagen in der Dörpfeldstraße im Treptower Bezirksteil Adlershof wurde am Wochenende mit volksverhetzenden und religionsfeindlichem Graffiti besprüht. Der Inhaber des Wagens stellte die Tat am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Neben den Parolen wurde außerdem ein Hakenkreuz gesprüht, sowie Buttersäure an der Wand angebracht.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen, in den vergangenen Jahren kam es in der Dörpfeldstraße immer wieder zu rechtsextremistischen Übergriffen.