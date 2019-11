Bei einem Polizeieinsatz in der Wollenberg Straße in Lichtenberg hat eine Beamtin am Sonnabend einen Schuss abgesetzt und einen Mann an der Schulter verletzt. Sie traf den Mann an der Schulter. Nach derzeitigen Informationen handelt es sich dabei um einen Obdachlosen, der gemeinsam mit drei anderen Männern auf dem Grundstück eines leerstehenden Gebäudes ein Feuer gezündet haben soll.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 13:30 Uhr Beamte in die Wollenberg Straße zu einem leerstehender Plattenbau gerufen. Dieser sei schon zuvor als Schlafstätte von obdachlosen Mensch aufgefallen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Vier Männer zünden Feuer

Nach Angaben der Sprecherin trafen die Beamten auf dem Gelände des Gebäudes auf vier Männer, die ein Feuer gelegt hatten. Die Polizei foderte sie auf, sich von dem Feuer zu entfernen – drei der Männer folgten der Anweisung.

Der vierte Mann kam dieser Aufforderung nicht nach – und hielt ein Messer in der Hand. Daraufhin soll die Polizistin den Schuss abgegeben haben, der den Mann an der Schulter traf.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Mordkommission – bei Schussabgabe durch Beamte sei dies laut Polizeisprecherin aber nichts Außergewöhnliches.

Der Mann wurde aufgrund der Verletzung an der Schulter in ein Krankenhaus gebracht und wird zum Zeitpunkt operiert. Auch die Beamtin wurde von Sanitätern behandelt. Sie soll einen Schock erlitten haben.