Ein junger Raser ohne Führerschein ist nach einer kurzen Verfolgung von der Polizei in Neukölln gestoppt worden. Die Beamten wollten das Auto, das am Mittwochnachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, in der Hermannstraße anhalten. Daraufhin fuhr der Wagen davon, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Weil in der Delbrückstraße ein Hindernis den Wagen ausbremste, flüchteten die beiden Insassen zu Fuß weiter. Die Polizisten schnappte sie jedoch wenig später.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Autorennens gegen den 19-jährigen mutmaßlichen Fahrzeugführer. Der Mann hatte den Angaben zufolge keinen Führerschein und der Wagen war nicht zugelassen. Die Polizei entdeckte zudem Nummernschilder eines anderen Autos und beschlagnahmte das Fahrzeug.

Mehr zum Thema Mit 140 Stundenkilometer über die Sonnenallee 450 PS-Auto von Raser in Neukölln beschlagnahmt

Der Einsatz wegen des Rasers ist kein Einzelfall: In der Hauptstadt wird im Durchschnitt jeden Tag ein neues Strafverfahren wegen gefährlicher Raserei oder illegaler Autorennen eingeleitet. (dpa)