Er schäme sich für seine „unfassbaren Fehlleistungen“, erklärte der ehemalige Berliner Feuerwehrmann in dem Prozess am Donnerstag vor dem Amtsgericht Tiergarten. Kurz zuvor gestand der 60-jährige Ex-Landesjugendfeuerwehrwart den Vorwurf wegen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Dem inzwischen pensionierten Mann werden sexuelle Übergriffe auf zwei Jungen in der Zeit von 2008 bis 2016 zur Last gelegt. Die Kinder seien ihm damals als Jugendfeuerwehrwart einer Freiwilligen Feuerwehr anvertraut gewesen, so die Anklage.

49 Taten werden dem Mann, der auch im Hauptberuf Feuerwehrbeamter war und hohe Auszeichnungen erhalten hatte, im Prozess vorgeworfen. 48 Übergriffe auf einen anfangs neunjährigen Jungen gestand der 60-Jährige. Er gab zudem zu, dass es frühere Fälle gegeben habe. Zu ersten Taten sei es in den 1980er Jahren gekommen. Im Vorfeld der Verhandlung habe er einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich mit insgesamt zwölf Geschädigten angestrebt.

Der Angeklagte war im März 2018 als Landesjugendfeuerwehrwart zurückgetreten. Kurz zuvor sei gegen ihn Strafanzeige erstattet worden, hieß es am Rande. Es hätten sich im Laufe der Ermittlungen mehrere inzwischen erwachsene Männer als Geschädigte offenbart. Wegen Verjährung seien mehrere Verfahren eingestellt worden. (dpa)