Ein 35 Jahre alter Radfahrer ist am Montag noch am Unfallort gestorben, nachdem ein Lkw ihn überfahren hatte. Der Mann wartete gerade an einer Ampel an der Kreuzung der Hermann-Dorner-Allee Richtung Ernst-Ruska-Ufer.

Der Fahrer hat nach ersten Ermittlungen wohl die Kontrolle über seinen Lkw verloren und ist von der Straße abgekommen - warum ist noch unklar. Er stieß gegen den Ampelmast und tötete den Radfahrer. (Tsp)