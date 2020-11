Ein Radfahrer ist in Charlottenburg am Dienstagabend mit einem Geländewagen zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Nähere Angaben zu dem Unfall gab es zunächst nicht.

Nach Berichten der "Berliner Morgenpost" soll sich der Unfall gegen 19.40 Uhr auf der Caprivibrücke ereignet haben. Wie es zu dem Zusammenstoß von Fahrrad und Auto kam, ist noch unklar. Der Radfahrer soll durch den Aufprall über die Straße auf der Brücke geschleudert worden sein.

Polizisten und dann Rettungskräfte sollen versucht haben, den Mann zu reanimieren. Ohne Erfolg, der Radfahrer verstarb noch am Unfallort. (mit dpa)