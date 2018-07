Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag Vormittag in Baumschulenweg ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 59-Jährige fuhr in der Kiefholzstraße in Richtung Dammweg. Gegen 11 Uhr musste der Honda-Fahrer in Höhe der Rinkartstraße bremsen, da vor ihm fahrende Autos verkehrsbedingt hielten. Hierbei verlor der Mann, bisherigen Ermittlungen zufolge, die Kontrolle über sein Motorrad, geriet in den Gegenverkehr und wurde dort von einem ihm entgegenkommenden 43 Jahre alten BMW-Fahrer erfasst. Alarmierte Rettungskräfte versuchten vergeblich den Verunglückten zu reanimieren; er verstarb noch am Unfallort. Wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme ist die Kiefholzstraße zwischen der Rinkartstraße und Mörikestraße gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen. (Tsp)