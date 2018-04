Nicht aufgepasst, nicht gesehen, nicht überlegt: Wenn Auto- oder Lkw-Fahrer Fehler beim Abbiegen machen, kann das für Radfahrer schnell gefährlich werden.

Deshalb will die Polizei vom 9. bis 20. April 2018 im gesamten Berliner Stadtgebiet gezielte Aktionen zur Prävention und Überwachung durchführen. Dies soll vor allem dort geschehen, wo es in der Vergangenheit vermehrt zu Unfällen mit Radfahrern gekommen ist.

Im Zusammenhang mit Abbiegefehlern zählte die Polizei im vergangenen Jahr 874 Unfälle, bei denen vier Radfahrer getötet wurden, 53 schwer und 657 leicht verletzt wurden.

In der ersten Aktionswoche soll es vor allem um die Sensibilisierung von Kraftfahrern gehen, teilte die Polizei am Freitag mit. In der zweiten Woche werde dann verstärkt kontrolliert und Verstöße geahndet.

Bei einer vergleichbaren Aktion vor einem Jahr hatte die Polizei mehr als 2200 Fahrer bei fehlerhaftem Abbiegen erwischt, angehalten und aufgeklärt. In fast 2000 Fällen waren die Verstöße so gravierend, dass ein Verwarn- oder Bußgeld fällig wurde. (Tsp)