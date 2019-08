In Lichtenberg ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die 32-Jährige am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr die Lückstraße entlang und wollte nach links in die Schichtallee abbiegen. In gleiche Richtung fuhr offenbar ein VW-Fahrer, der jedoch geradeaus in die Lückstraße weitergefahren sein soll – eine Einbahnstraße.

Hierbei erfasste der 49-Jährige die Radfahrerin, die dabei gegen die Frontscheibe des Autos schlug. Sie kam schwer verletzt in eine Klinik. (Tsp)