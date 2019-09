Am Mittwoch hat die Berliner Polizei die Suche nach Rebecca fortgesetzt. 60 Beamte suchen seit 10 Uhr in einem Waldstück nahe Kummersdorf (Dahme-Spree) südlich von Berlin nach Spuren der 15-Jährigen. Auch Experten der Mordkommission sind beteiligt.

Zuvor hatte die Polizei die Suche nach dem verschwundenen Mädchen am Dienstag wieder aufgenommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte dem Tagesspiegel, dass es keine neuen Spuren gebe: "Es werden lediglich alte Hinweise abgearbeitet." Am Mittwoch wollte sich die Staatsanwaltschaft auf erneute Nachfrage gar nicht mehr zu den Gründen für die neue Suche äußern.

Die Polizei hatte in der Region schon häufiger nach der Vermissten gesucht. Im März war das Waldstück bei Kummersdorf zuletzt durchkämmt worden. Das Elternhaus des Schwagers der 15-Jährigen soll sich in der Nähe befinden. Er galt lange Zeit als Hauptverdächtiger.

Die 15 Jahre alte Berlinerin ist seit über einem halben Jahr verschwunden. Letztmals wurde im April nach dem Mädchen gesucht. Seit ihrem Verschwinden am 18. Februar hat die Polizei über 2.200 Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, die sie anscheinend auch Monate später noch abarbeitet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Rebecca nicht mehr am Leben ist. Sie hatte Mitte Februar ein Wochenende bei ihrer großen Schwester und deren Mann im Neuköllner Ortsteil Britz verbracht. Am Morgen sollte sie zur Schule gehen, doch dort kam sie nicht an. Anhand der Handydaten von Rebecca gehen die Ermittler davon aus, dass sie am Morgen des 18. Februar allein mit ihrem Schwager im Haus war. Und dass sie dieses nie lebend verlassen hat.

Der 27-jährige Schwager galt als Hauptverdächtiger und wurde verhaftet. Er wurde aber aus Mangel an Beweisen aus der Haft entlassen.