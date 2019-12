Weil es in einer der Wohnungen brannte, waren am Samstagmittag mehrere Menschen in einem Mehrfamilienhaus in der Lichterfelder Drakestraße eingeschlossen. Dabei kam ein Bewohner zu Tode, ein weiterer wurde schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Aktuell werden nach Angaben der Feuerwehr 16 weitere Erwachsene und vier Kinder vor Ort versorgt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von 80 Einsatzkräften ausgerückt. (Tsp/dpa)