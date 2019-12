Der 50-jährige Tobias Reile aus Moabit wird seit dem 29. November vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde er zuletzt an jenem Freitag gegen 14.35 Uhr am Malzer Weg 1 in Oranienburg gesehen, als er dort sein Auto parkte. Seitdem ist er auch über sein Handy nicht mehr zu erreichen.

Der Vermisste sei als sehr zuverlässig bekannt, deshalb gingen die Angehörigen von einem Unglücksfall oder Hilflosigkeit des 50-Jährigen aus, so die Polizei. Der Vermisste ist ungefähr 165 cm groß und von athletischer, stämmiger Figur. Er hat kurze blonde Haare, blaugraue Augen und spricht hochdeutsch.

Wer hat den 50-Jährigen seit dem 29. November 2019 gesehen und kann etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 4664-373330 (außerhalb der Bürozeit 4664-371100) oder in den Polizeidienststellen entgegen. (Tsp)