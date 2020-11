In der Rigaer Straße sind Samstagnacht Polizisten mit Steinen beworfen worden. Die Beamten kamen in die Rigaer Straße, nachdem ein Zeuge sie gegen 2.45 wegen eines Feuers an der Ecke Zellestraße alarmiert hatte. Dor brannten ein Toilettenhäuschen und zwei Autos. Das teilte die Polizei am Sonntag mit

Als die Polizisten aus ihrem Auto ausstiegen wurde sie vom Dach eines Hauses mit Steinen beworfen. Sie beschädigten das Dach des Wagens, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte das Toilettenhäuschen und die Autos. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)