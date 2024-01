Polizei regelte den Verkehr Radfahrerin bei Unfall in Berlin-Oberschöneweide verletzt

In Berlin-Oberschöneweide ist eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß ein abbiegender Autofahrer am Sonntag mit ihr zusammen, als der Verkehr zusätzlich durch Polizeikräfte geregelt wurde.

Wie die Behörde mitteilte, war die 43-Jährige gegen 13.50 Uhr auf der Straße An der Wuhlheide in Richtung Rudolf-Rühl-Allee in Treptow-Köpenick unterwegs. Ein 54-jähriger Autofahrer stand bei roter Ampel auf einem Linksabbiegestreifen der Straße An der Wuhlheide in Richtung zur Straße zum FEZ.

Wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens aufgrund eines Fußballspiels war die Polizei vor Ort. Als der 54-Jährige auf Weisung eines Beamten, der den Verkehr regelte, nach links in die Spindlersfelder Straße abbog, stieß er mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammen.

Die 43-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten sie mit diversen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. (Tsp)