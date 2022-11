Polizei suchte mit Hubschrauber nach Verletzten Unbekannte greifen Feiernde in Berliner Park an

Eine aggressive Gruppe hat feiernde junge Menschen im Volkspark Wuhlheide in Oberschöneweide angegriffen und verletzt. Rund 45 Menschen hielten sich am Samstagabend in der Nähe des Sommerbades auf, um in zwei Gruppen friedlich zu feiern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Plötzlich seien zehn Unbekannte aufgetaucht, die sie mit Schlägen und Fußtritten angriffen. Die „B.Z.“ berichtete zuerst.

Der Grund für die Attacke war zunächst unklar. Sieben Menschen wurden leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die alarmierte Polizei durchsuchte den Park, unter anderem auch mithilfe eines Hubschraubers und einer Wärmebildkamera.

„Die Lage im Dunkeln war unübersichtlich. Wir wollten sichergehen, dass keine Verletzten im Park unentdeckt bleiben“, sagte eine Polizeisprecherin. (dpa)

