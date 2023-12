Polizeieinsatz im Berliner Hauptbahnhof Frau schlägt Mann in ICE und bedroht ihn mit Küchenmesser

Weil sie einen Reisenden geschlagen und bedroht haben soll, haben Polizeikräfte am Montagmorgen eine 20-Jährige in einem ICE am Berliner Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll es zunächst zu einem Streit zwischen der Frau und dem 59-Jährigen gekommen sein, nachdem er sie und ihre Begleiterin gebeten hatte, sich leiser zu unterhalten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die 20-Jährige dem Mann dann zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Dann soll sie ein Küchenmesser gezogen und gedroht haben, den 59-Jährigen abzustechen. Andere Fahrgäste alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten das Küchenmesser sicher und nahmen die Verdächtige fest.

Die bereits einschlägig polizeibekannte Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und der Körperverletzung ermittelt. (Tsp)