Bei einem Unfall in Berlin-Zehlendorf ist am Freitagabend ein Mensch gestorben. Ein Auto sei in den Unfall verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Näheres konnte er zunächst nicht sagen. Auch zur Identität des oder der Toten gab es noch keine Angaben. Der Unfall habe sich um kurz vor 18 Uhr in der Argentinischen Allee, Ecke Onkel-Tom-Straße, ereignet, hieß es.

Gegen kurz vor 21 Uhr waren die Beamten des Verkehrsunfalldienstes noch mit ihren Ermittlungen am Ort des Geschehens beschäftigt, sagte der Sprecher dem Tagesspiegel. Diese Untersuchungen können unter anderem wegen der aufwändigen Vermessung von Unfallstellen mehrere Stunden dauern.

Bis Mitte November waren in Berlin in diesem Jahr bereits 32 Menschen im Straßenverkehr gestorben, nach Angaben der Polizei 18 Fußgänger, fünf Fahrradfahrer, fünf Autofahrer oder Beifahrer, zwei Motorradfahrer sowie zwei weitere Verkehrsteilnehmer. (dpa/lvt)