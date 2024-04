Tagesspiegel Plus Polizeieinsatz in Dominastudio in Berlin-Charlottenburg : Sexarbeiterin spritzt Freund Narkosemittel – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Eine Mordkommission ermittelt gegen eine Sexarbeiterin wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Sie soll einem Mann ein Anästhetikum gespritzt haben. Danach kollabierte er beim Sex.