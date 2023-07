Polizeifeindliche Schmiererei Unbekannte beschmieren Ehrenmal der Feuerwehr in Berlin-Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg haben Unbekannte das Feuerwehrehrenmal am Mariannenplatz beschmiert. Das berichtete die Polizei am Samstag. Kräfte der Feuerwehr hätten die Farbschmiererei am Freitagnachmittag bemerkt und Anzeige erstattet.

Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte, dass „1312“ auf das Denkmal gesprüht worden war. Die Zahlenabfolge steht für „ACAB“, was wiederum als Code für „All Cops Are Bastards“ steht.

„Unser Ehrenmal halten wir in Ehren“, schrieb die Berliner Feuerwehr am Freitag via Twitter über ein Bild, welches Einsatzkräfte beim Versuch des Entfernens der Zahlenkombination zeigt. Weiter hieß es: „Es ist für uns ein wichtiger Ort zur Erinnerung an alle verstorbenen Feuerwehrangehörigen.“

Bei dem Ehrenmahl handelt es sich um ein Wandrelief aus Kunststein, auf der eine Feuerwand dargestellt werden soll. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.