Polizeipräsidentin für Verschärfung des Waffenrechts „Gewalt in Berlin ist jung, männlich und hat einen nicht-deutschen Hintergrund“

Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat sich im Gespräch mit dem Nachrichtensender ntv für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen.

„In den letzten Jahren sehen wir auf jeden Fall einen Anstieg in Berlin, gerade auch bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden. Also, die Messertäter werden jünger“, sagte Slowik dem Sender. Sie sei deshalb für eine von Niedersachsen geforderte Verschärfung des Waffenrechts.

Slowik wies darauf hin, dass die polizeiliche Kriminalstatistik seit Jahren eine Zunahme der Gewaltkriminalität verzeichne. Dabei seien „Nichtdeutsche überrepräsentiert“, so Slowik. „Zugespitzt formuliert: Nach unseren Zahlen ist die Gewalt in Berlin jung, männlich und hat einen nicht-deutschen Hintergrund. Das gilt auch für Messergewalt.“

Den aktuellen Großeinsatz während der Fußball-EM sieht sie als Erfolg: „Wir hatten nie so viel Sicherheit wie jetzt, in Berlin und in den anderen Austragungsorten“, sagte Slowik. Die Polizei biete alles auf, unter anderem Internet-Spezialisten, Super-Recognizer, Verhaltensexperten und Drohnenabwehr.

Wegen der Fußball-Europameisterschaft haben rund 22.000 Berliner Polizisten und Angestellte der Polizei derzeit eine wochenlange Urlaubssperre. Es gehe um eine „einzigartige Einsatzlage in der Stadt“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am vergangenen Montag im Innenausschuss. Wie viele Überstunden anfallen würden, könne man derzeit aber nicht sagen. (Tsp)