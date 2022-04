Beim Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Auto in Berlin-Lichtenberg am Donnerstagabend ist eine Frau leicht verletzt worden. Auf dem Weg zu einem Einsatz sei der Polizeiwagen gegen 22:30 Uhr auf der Kreuzung von Alfredstraße und Frankfurter Allee links abgebogen und gegen das kreuzende Auto eines 61-Jährigen geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Dessen 50-jährige Beifahrerin wurde demnach bei dem Zusammenstoß in der Nacht zum Freitag leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der Fahrer selbst, zwei weitere Mitfahrer und die drei Polizeibeamten seien unverletzt geblieben, hieß es weiter. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass der Polizeiwagen auf dem Weg in ein Krankenhaus war, um dorthin eine Person zu transportieren.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der fahrende Polizeibeamte sei ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. Er hätte diese jedoch nutzen können, so eine Polizeisprecherin, da ihm von der Einsatzleitung entsprechende Rechte eingeräumt wurden. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Der Fall Fabien Martini sorgte zuletzt für Aufsehen

Zuletzt hatte das Gerichtsurteil im Unfalltod von Fabien Martini für Aufsehen gesorgt. Die 21-Jährige wurde am 29. Januar von dem mit Martinshorn und Blaulicht fahrenden Peter G. in ihrem Wagen gerammt und dadurch getötet.

Nachdem ein vorheriges Urteil vom Landgericht aufgehoben wurde, wurde der getöteten Martini eine Mitschuld gegeben und das Strafmaß für den Polizisten von einer Bewährungsstrafe auf eine Geldstrafe abgesenkt. (mit dpa)