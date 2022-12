Polizisten bei Unfall schwer verletzt Verfolgungsfahrt mit Streifenwagen in Berlin-Moabit – zwei Festnahmen

Eine Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen und einem verdächtigen Auto ist in Berlin-Moabit am Dienstagabend mit einem Unfall und zwei schwer verletzten Polizisten zu Ende gegangen. Die Polizei habe das verdächtige Fahrzeug zuvor stoppen wollen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten waren wegen eines mutmaßlichen Autodiebstahls in die Bredowstraße gerufen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Taxifahrer gegen 22 Uhr beobachtet, wie mehrere Männer aus einem parkenden Transporter Kisten entnahmen, diese in einen anderen Wagen einluden und davonfuhren. Der Zeuge verfolgte sie und beobachtete, wie die Männer erneut das Auto wechselten. Er rief die Polizei, die den Wagen dann im Fließverkehr aufspürte.

Im Zuge der Verfolgung stieß ein Polizeiauto, das mit Blaulicht auf der Gegenspur fuhr, an der Kreuzung Alt-Moabit und Gotzkowskystraße frontal mit dem Fluchtauto zusammen. Eine 25-jährige Polizistin und ihr 39-jähriger Kollege wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Drei Tatverdächtige, die sich im Fluchtauto befunden hatten, versuchten zu Fuß weiter zu fliehen. Die Polizei nahm zwei von ihnen wenig später in der Nähe fest. Sie hatten leichte Verletzungen erlitten. Auch sie kamen in ein Krankenhaus. Ihnen werde Diebstahl zur Last gelegt, sagte ein Polizeisprecher. An den beiden Autos entstand Totalschaden. (Tsp, dpa)

