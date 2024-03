Portemonnaie und Schlüssel weg Zwei Männer überfallen 77-Jährigen im Tiergarten

Ein 77-jähriger Mann wurde am Freitagmittag im Tiergarten von zwei unbekannten Tätern überfallen. Das teilte die Berliner Polizei am Sonnabend mit.

Die Angreifer sprachen den Senior am Bremer Weg an, griffen ihn an und schlugen ihn, bis er das Bewusstsein verlor. Nachdem er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass sein Portemonnaie und seine Schlüssel fehlten.

Der Mann erlitt Kopfverletzungen, lehnte jedoch zunächst eine medizinische Behandlung ab. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)