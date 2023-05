Prenzl-Mutti, Momfluencerin, „Mutter der Nation“ Mama Berlin – zehn außergewöhnliche Berliner Figuren

Schrippenmutti, Latte-Macchiato-Muttis oder flauschige Mütter im Zoo: In Berlin gibt es viele außergewöhnliche Mamas. An diesem Sonntag ist ihr Tag – und zwar ein ganz besonderer: Am 13. Mai 1923 wurde in Deutschland zum ersten Mal offiziell der Muttertag gefeiert. Das ist jetzt 100 Jahre her. Zu diesem Jubiläum stellen Ihnen unsere Autorinnen und Autoren die zehn bekanntesten, lustigsten und denkwürdigsten Mutter-Figuren der Hauptstadt vor.