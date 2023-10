Promis kellnern für schwer kranke Kinder in Berlin „Ich weiß, wie sie jetzt aufblühen – und wie lange das anhält“

Während Monika Schweighofer einen Song auf der Bühne performt, halten Kinderhände Knicklichter in die Höhe. „Du wirst gesehen“ singt sie im Refrain mehrmals in Richtung der Kleinsten. Die Musicaldarstellerin vom Theater des Westens drückt musikalisch emotional aus, wer die Stars des Abends sind: Kinder und Jugendliche, die schwer krank oder benachteiligt sind.

Bei der Gala des Kinderschutzengel e.V. im Metropol Theater werden sie gefeiert. Mehr noch: Die 400 anwesenden Kinder und Jugendliche werden den ganzen Abend lang von Prominenten bedient, können Fotos machen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Eine Pause vom Alltag

Es ist bereits das zehnte Mal, dass Jacqueline Boy mit ihrem Berliner Wohltätigkeitsverein erkrankte Kinder in Form einer Gala in den Mittelpunkt rückt. Passend zum Jubiläum lautet das Motto in diesem Jahr „Glamour, Gold und Silber“. Viele Kinder tragen bunte Kostüme, werden auf Wunsch vor Ort professionell geschminkt oder frisiert. „Mich bewegt am meisten, dass wir den Kindern hier einen schönen Abend schenken können – und, dass dieser auch nachwirkt. Ich weiß, wie die Kinder jetzt aufblühen und wie lange das anhält“, sagt Boy.

Häufig besucht sie mit Therapiebegleithunden Berliner und Brandenburger Kliniken, um die Genesung von erkrankten Kindern zu beschleunigen.

Bei der Gala dagegen ist von deren Alltagssorgen wenig zu spüren. Die Kinder tanzen, feiern und lachen ausgelassen. Prominente Kellner wie beispielsweise Ex-Bachelor Leonard Freier oder TV-Moderatorin Vera Int-Veen tragen immer wieder Tabletts mit Burgern, Pommes, Kuchen oder Getränken an den Tisch.

Vera Int-Veen unterstützt die Kinderschutzengel bereits seit der ersten Gala. „Es ist jedes Mal so niedlich und so warm“, sagt sie und holt ein Stück weiter aus. „Was sich in den letzten drei bis vier Jahren auf der Welt an Katastrophen zugetragen hat, ist schrecklich. Egal ob Kriege, Hungersnöte oder Naturkatastrophen: Es trifft immer ganz besonders die Kinder. Sie sind darauf angewiesen, dass man sich um sie kümmert, ihnen Hoffnung schenkt.“

Sorge um die Zukunft der Kinder

Moderatorin Ina Dietz, Schauspielerin und Model Yvonne Woelke oder YouTuberin Kayla Shyx bedienen die Kleinsten ebenfalls. Auch einige ehemalige und aktuelle GZSZ-Darsteller wie Jan Kittmann, Lars Pape, Marc Weinmann und Gisa Zach sind mit dabei. Schauspielerin Nadine Menz, selbst Mutter, gehörte vor einigen Jahren ebenfalls zum GZSZ-Cast. „Jedes Jahr gehen wir nach diesem Event nach Hause und sind ganz erfüllt von diesen glücklichen Kindergesichtern. Für uns ist es so wenig Aufwand, für die Kinder ist es eine so große Freude“, sagt Menz.

Ihre Schauspiel-Kollegin Eva Mona Rodekirchen sorgt sich aber auch ein wenig um die Zukunft von Kindern. „Es sind politisch unsichere Zeiten, selbst hier in Deutschland. Das möchte ich unseren Kindern nicht weiterhin wünschen.“

Model und Moderatorin Micaela Schäfer kellnert bei der Gala ebenfalls. Auch sie macht sich abseits des fröhlichen Treibens Gedanken um die Kinder in aller Welt. „In diesen Zeiten gibt es nicht so viel Schönes zu berichten. Es belastet uns alle, vor allem aber die Kinder, denn sie sind unsere Zukunft. Die Kinder werden in den nächsten Jahrzehnten diese Welt beherrschen und deswegen muss es ihnen gutgehen“, sagt Schäfer.

Jacqueline Boy wünscht sich unterdessen, dass solche Gala-Abende häufiger bundesweit stattfinden können. „Ich würde mich freuen, wenn man uns kopiert.“