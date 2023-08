Proteinshakes statt Alkohol DJ Tomekk plant sein Comeback und tourt durch Berlin

Einst war Tomasz Kuklicz einer der erfolgreichsten deutschen DJs. Unter dem Namen DJ Tomekk reiste er in den rund 30 Jahren seiner Karriere durch Länder wie die USA, Polen, Österreich oder Bulgarien, raste von Termin zu Termin. In diesem Jahr spielt er etwa 40 Shows, fast ausschließlich in Berlin und Brandenburg. Spielte er früher in Hip-Hop-Clubs, so sind es gegenwärtig 90er-Partys, Open-Air-Events oder Streetfood-Festivals.

Auf einem solchen spielt er an einem Abend Ende Juli im Tempelhofer Hafen. Kuklicz erwartet einen eher entspannten Abend, die Wetterprognose sieht nicht ganz so günstig aus. Die meiste Zeit aber bleibt es doch trocken.

Ohne Bühne geht es für ihn nicht

Die Bühne ist sicherlich kleiner als die Spielflächen, auf denen er in den 2000er-Jahren hinter seinen Turntables stand. Man merkt ihm aber bereits vor der Show die Vorfreude auf das Heimspiel an. „Ich bin dankbar. Es inspiriert mich, wenn ich für die Berliner spiele“, sagt Kuklicz. Im Laufe des Abends versammeln sich mehrere hundert Leute, um zu seinen Hits wie „Ich lebe für Hip Hop“ oder „Ganxtaville“ zu feiern.

Ohne Bühne geht es für Kuklicz nicht. „Arnold Schwarzenegger kann nicht, ohne zu pumpen, DJ Tomekk kann nicht, ohne Platten aufzulegen.“ Mit Songs von Seeed, Culcha Candela oder Die Atzen bekommt das Publikum weitere populäre Musik auf die Ohren, vornehmlich von Berliner Künstlern. „Ich habe das Gefühl, dass ich die Berliner kenne. Wenn ich die Party-Lieder spiele, gehen die Leute ab. Aber wenn ich die Tomekk-Lieder spiele, dann rasten alle aus“, sagt Kuklicz. Auf einer Veranstaltung in Köpenick seien zuletzt rund 30.000 Menschen gewesen.

Im Tempelhofer Hafen zählt ein Teil der Besucher an diesem Abend zu den langjährigen Fans des DJs. Einige seiner Anhänger haben inzwischen Familie, die Kinder tanzen zu den Tunes von Tomekk, hinterher bitten die Eltern um Fotos.

Für manche andere Besucher mögen die Teller mit Baumstriezel und Jerk Chicken an diesem Abend eine größere Rolle spielen als die mit den Platten. Trotzdem versucht Kuklicz mit Ansagen wie „Wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier?“, auch diese Besucher auf seine musikalische Zeitreise mitzunehmen.

Einem größeren Publikum wurde der gebürtige Pole Anfang der 2000er-Jahre bekannt, als er es mit einigen Songs bis in die Top Ten der deutschen Singlecharts schaffte, etwa mit „Kimnotyze“, eine Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Rapperin Lil‘ Kim und dem deutschen Künstler Trooper Da Don. Transatlantische Verbindungen auf Hip-Hop-Songs zu kreieren, gilt als sein Markenzeichen.

Als Kandidat im Dschungelcamp

Doch der ständige Druck, abliefern zu müssen, lässt ihn Süchte entwickeln. Er greift immer häufiger zu Alkohol und harten Drogen, veröffentlicht immer weniger Musik und landet schließlich als Kandidat im Dschungelcamp.

Dort stoppt ihn kurz vor dem Finale eine Videoaufnahme, die ihn im Vorfeld der Show mit einem Hitlergruß zeigt. Das sei eine Parodie gewesen, „dummes Witz-Gelaber“, sagt Kuklicz damals. RTL habe seine Aussagen aus dem Kontext gerissen und an wichtigen Stellen geschnitten. Längst ist Kuklicz rehabilitiert – und hat in den vergangenen Jahren, neben der Musik, neue Pfade betreten.

Man muss seiner eigenen Dunkelheit begegnen. Dein stärkster Gegner bist du selbst. Tomasz Kuklicz, bekannt als DJ Tomekk

Im Tempelhofer Hafen steht ein durchtrainierter, agiler 47-jähriger Mann. Drogen, Zigaretten und Alkohol hat Kuklicz komplett abgeschworen, statt einem Bier steht neben seinen Turntables ein Proteinshake. Wer Kuklicz bei Instagram folgt, kann sehen, wie er morgens täglich eine halbe Stunde auf seinem Heimtrainer Fahrrad fährt. Fünfmal pro Woche geht er trainieren, kocht gesund, meditiert und macht gelegentlich Yoga.

„Man muss seiner eigenen Dunkelheit begegnen. Dein stärkster Gegner bist du selbst“, sagt Kuklicz. Beim Training powere er sich dermaßen aus, dass ihn seine Dämonen nicht mehr interessierten. „Beim Sport muss ich mich mit mir selbst messen. Ich gehe an meine Grenzen, und wenn ich mich darauf konzentriere, mache ich die ganzen anderen beruflichen Dinge nebenbei.“

Er will zurück in die Charts

Mehrmals schon hat Kuklicz überlegt, ob er sich als Bodybuilder dem Wettbewerb stellen soll. Momentan spricht mehr dagegen als dafür. „Um erfolgreicher Bodybuilder zu sein, musst du ein geregeltes Leben haben. Du kannst nicht nachts auf der Bühne stehen und am nächsten Tag als Bodybuilder performen“, sagt Kuklicz. DJing sei so ähnlich wie Schichtdienst. Außerdem produziere er auch noch Songs im Studio. Dort könne man nicht nur zwei Stunden bleiben. Manchmal müsse man länger auf einen kreativen Moment warten.

2024 möchte Kuklicz wieder vermehrt in den Charts vertreten sein. Die ersten Schritte dafür hat er gemacht. Mit „Sommer in Berlin“ erschien kürzlich eine neue Single – gemeinsam mit dem Berliner Kult-Musiker Frank Zander.

Noch im August steht zudem eine weitere transatlantische Rap-Kollaboration an. Mit seinem im vergangenen Jahr verstorbenen Freund Coolio und dem Berliner Rapper Silla hat er ein Stück für den bald in Deutschland erscheinenden Film „The Legend of the 81-Point Game“ kreiert – eine Doku über den tödlich verunglückten Basketball-Star Kobe Bryant. Das Berliner Publikum dürfte Kuklicz bei seinen Projekten sicherlich inspiriert haben.