Protest im Berliner Regierungsviertel Klimaaktivisten wollen Hungerstreik ausweiten

Der Hungerstreik von Klimaaktivisten im Berliner Regierungsviertel soll in der kommenden Woche ausgeweitet werden. Von 16. April an werde sich eine weitere Person an der unbefristeten Aktion beteiligen, teilten Unterstützer der beiden Hungerstreikenden am Dienstag in Berlin mit.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte am Montag davor gewarnt, „mit solchen radikalen Formen des Protests“ der eigenen Gesundheit zu schaden. Die Bundesregierung habe beim Thema Klimaschutz weitreichende Entscheidungen getroffen. Es gebe Hinweise, dass die Klimaziele 2030 erreicht werden könnten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde seine Politik für den Klimaschutz fortsetzen, nicht aber konkreten einzelnen Forderungen folgen, „werden sie auch noch so nachdrücklich an ihn herangetragen“, betonte Hebestreit.

Einer der beiden am Hungerstreik beteiligten Ingenieure hatte am Freitag erklärt, er sei bereit, bis zum Äußersten zu gehen, sollte Scholz nicht auf ihre Forderungen eingehen. Der 49-jährige Wolfgang Metzeler-Kick verlangt gemeinsam mit dem 57-jährigen Richard Cluse eine Regierungserklärung, in der der Bundeskanzler die Klimakatastrophe als existentielle Menschheitskrise anerkennt und die Notwendigkeit eines radikalen Umsteuerns in der Klimapolitik einräumt.

Unterstützt werden die Forderungen der Hungerstreikenden von Wissenschaftlern wie dem Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber und Wissenschaftsvereinigungen wie „Scientist Rebellion“. Ärztinnen kümmern sich um die beiden Männer, die seit dem 25. März in einem Zeltlager im Spreebogenpark nahe dem Kanzleramt campieren. (epd)