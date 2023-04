Provokant unschuldig Vanilla-Girls gibts in Berlin nicht

Vanille ist der neuste Trend. Nein, damit ist nicht die Eissorte gemeint. Es handelt sich um eine Ästhetik, die die sozialen Medien zu überfluten scheint: Sogenannte „Vanilla Girls“ zeigen vermehrt ihr Leben in einer beigen, perfekten Welt. Sie tragen wenig Make-up, beziehungsweise aufwendiges Make-up, das so aussieht, als würde man kaum Make-up tragen, ein dünnes Goldkettchen schmückt den Hals, die Maniküre ist dezent. Sie sitzen in gemütlicher, beiger und weißer Kleidung in sauberen, hell und minimalistisch eingerichteten Wohnungen.

