Prozess um Tod von Zohra G. Sechsfache Mutter erstochen – Verteidiger plädieren auf Totschlag

Im Prozess nach dem gewaltsamen Tod einer sechsfachen Mutter aus Afghanistan haben die Verteidiger des angeklagten Ehemanns eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert. Mordmerkmale würden aus ihrer Sicht nicht vorliegen, erklärten die Verteidiger am Freitag vor dem Berliner Landgericht. Sie plädierten auf eine Strafe von nicht unter zehn Jahren.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 43-Jährigen lebenslanger Haft wegen Mordes gefordert. Wegen der Trennung der 31-Jährigen habe sich der Mann rächen und seine verletzte „Ehre“ durch die Tötung wiederherstellen wollen. Wann das Gericht ein Urteil verkünden wird, blieb zunächst offen.

Der aus Afghanistan stammende Angeklagte soll der 31-Jährigen am 29. April vorigen Jahres in Berlin-Pankow aufgelauert und sie auf offener Straße mit einem Messer attackiert haben. 13 Schnitte und Stiche fügte er ihr laut Ermittlungen zu, dann hob er ihren Kopf und versetzte ihr einen tiefen Schnitt in den Hals. Die Anklage geht davon aus, der Angeklagte habe „das eigenständige Leben seiner Frau nicht hinnehmen wollen“. Er sei nicht bereit gewesen, eine Gleichberechtigung zu akzeptieren.

Einer der Verteidiger sagte in seinem Plädoyer, Totschlag sei die „gerechte Interpretation des Tatgeschehens“. Unmittelbar vor der Tat habe es einen Streit zwischen dem 43-Jährigen und der Frau gegeben. Der Angeklagte sei verzweifelt gewesen und habe Angst gehabt, dass man ihm die Kinder entzieht. Es sei zu einem Gezerre um einen Rucksack gekommen, dann zu einem Gerangel und schließlich zur Tötung.

Der Angeklagte hatte im Prozess von einem „Unfall“ gesprochen. Er habe „etwas Dummes gemacht, ohne Absicht“. Am inzwischen 32. Verhandlungstag begann der 43-Jährige mit seinem Schlusswort, das nach Angaben seiner Verteidiger „länger dauern“ wird.

Der Angeklagte soll seine Frau im Jahr 2008 in seiner Heimat nach islamischem Recht geheiratet haben. Es soll eine arrangierte Ehe gewesen sein. Aus der Ehe gingen bis 2019 sechs gemeinsame Kinder hervor. Anfang 2020 kam die Familie nach jahrelanger Flucht nach Deutschland. In Berlin habe die Frau zweimal Anzeige gegen ihren Ehemann erstattet, weil er sie geschlagen und bedroht haben soll. Nach der Tötung kam es zu Kritik an der Polizei und an Behörden. Es sei bekannt gewesen, dass sich die Frau in Gefahr befunden habe, kritisierten Frauenrechtsorganisationen. (dpa)